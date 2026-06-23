На Одещині чоловіка взяли під варту після спроби підкупу поліцейських, стрілянини та погроз гранатою

Після невдалої спроби підкупу правоохоронців чоловік погрожував дружині, сусідці та правоохоронцям.

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У Білгород-Дністровському районі правоохоронці затримали місцевого жителя, який спочатку намагався дати хабар поліцейським, а згодом погрожував дружині та сусідці, відкрив стрілянину по правоохоронцях і погрожував застосувати гранату та ніж. Суд відправив підозрюваного під варту без права внесення застави, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Подія сталася минулого тижня ввечері в місті Татарбунари Білгород-Дністровського району. Інспектори сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення Правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що ще у березні цього року суд позбавив водія права керування транспортними засобами за керування у нетверезому стані. Цього разу у чоловіка також були ознаки сп’яніння, однак проходити медичний огляд він відмовився.

Розуміючи, що йому загрожує відповідальність за виявлені порушення, чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень.

Про цей факт інспектори повідомили на спецлінію 102 та викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину.

Щодо водія правоохоронці склали адміністративні матеріали за частиною 5 статті 121, частиною 3 статті 126 та частиною 2 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

Через кілька годин на спецлінію 102 надійшло повідомлення від сусідки чоловіка про те, що він погрожує вбивством їй та своїй дружині.

Коли на виклик прибули правоохоронці, чоловік, перебуваючи у дворі, почав стріляти у їхній бік з пневматичної гвинтівки. Внаслідок цього було пошкоджено скло службового автомобіля. Також він погрожував застосувати гранату та ніж.

Унаслідок його дій ніхто не постраждав.

Під час невідкладного обшуку в домоволодінні чоловіка поліцейські вилучили речові докази, серед яких — граната, попередньо бойова, та пневматична гвинтівка. Їх направили на експертизи.

Як повідомив начальник відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць, слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, а також за частиною 4 статті 296 КК України — хуліганство, пов’язане з опором представникові влади та застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Крім того, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 129 КК України (погроза вбивством), частиною 1 статті 263 КК України (носіння, зберігання та придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та частиною 1 статті 345 КК України (погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу).

Досудове розслідування триває.

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