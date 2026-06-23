Японія з 1 липня різко в 5 разів підвищує вартість віз для іноземців

Нові тарифи зачеплять як одноразові, так і багаторазові візи.

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Уряд Японії з 1 липня запроваджує п’ятикратне підвищення вартості віз для іноземних громадян. Про це повідомляє BBC.

Нові тарифи на візи

Згідно з оновленими правилами, вартість одноразової візи зросте з нинішніх 3000 єн (18,69 долара США – ред.) до 15 000 єн. Багаторазова віза подорожчає з 6000 єн до 30 000 єн.

Пояснення уряду Японії

Міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі зазначив, що перегляд тарифів пов’язаний із необхідністю врахувати інфляцію та коливання валютного курсу. Водночас, за його словами, влада не очікує негативного впливу цього рішення на в’їзний туризм.

Туризм і курс єни

Японська єна слабшає з 2021 року і нині перебуває поблизу 40-річних мінімумів. Попри це, після відновлення міжнародних подорожей після пандемії минулого року країну відвідали рекордні 42,7 млн іноземних туристів.

Зростання інших міграційних зборів

У травні Верхня палата парламенту Японії також ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення інших платежів для іноземців. Зокрема, максимальний збір за подання заяви на постійне проживання зросте з 10 000 єн до 300 000 єн. Вартість зміни статусу проживання або продовження терміну перебування збільшиться з 10 000 єн до 100 000 єн.

Причини підвищення

Японська влада пояснює такі зміни прагненням наблизити візові та міграційні збори до рівня інших країн «Групи семи». Для порівняння, у США збір за неімміграційну візу становить від 185 до 315 доларів, а у Великій Британії стандартна короткострокова віза коштує 135 фунтів стерлінгів.

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