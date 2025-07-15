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Верховная Рада остановила действие Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин для Украины

12:59, 15 июля 2025
Верховная Рада приняла законопроект 0329, которым для Украины приостанавливается действие Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Верховная Рада остановила действие Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин для Украины
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Верховная Рада 15 июля приняла правительственный законопроект 0329, который предусматривает приостановление для Украины действия Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (так называемая Оттавская конвенция).

Как отмечается в пояснительной записке, решение принимается на основании статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров, что позволяет приостановить действие международного соглашения.

Правительство аргументирует свою инициативу необходимостью обеспечения права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, в условиях полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации, которая сама не является стороной этой конвенции. Такая асимметрия, по мнению авторов законопроекта, создает несправедливые условия в сфере применения средств обороны для эффективной защиты территориальной целостности и суверенитета государства.

Конвенция была подписана Украиной 24 февраля 1999 года и ратифицирована Законом Украины 18 мая 2005 года.

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Верховная Рада Украины

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