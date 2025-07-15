ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Євросоюз продовжив тимчасовий захист для громадян України до березня 2027 року.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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Рада Європейського Союзу 15 липня ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.

Рішення ухвалене на підставі Директиви, яка дозволяє продовжувати дію тимчасового захисту в умовах, коли повернення до країни походження є неможливим через війну або загрозу масових порушень прав людини.

У Раді ЄС підкреслили, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває, а безпекова ситуація залишається критичною.

Рішення дозволяє громадянам України надалі законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС без потреби отримання притулку.

У документі також зазначено, що держави-члени продовжать обмін інформацією, щоб уникнути дублювання статусів у різних країнах.

За даними Євросоюзу, станом на 2025 рік тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона українців.

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