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ЕС официально продлил временную защиту для украинцев до 2027 года

16:26, 15 июля 2025
Евросоюз продлил временную защиту для граждан Украины до марта 2027 года.
ЕС официально продлил временную защиту для украинцев до 2027 года
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
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Совет Европейского союза 15 июля принял окончательное решение о продлении действия временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года.

Решение принято на основании Директивы, которая позволяет продлевать режим временной защиты в условиях, когда возвращение в страну происхождения невозможно из-за войны или угрозы массовых нарушений прав человека.

В Совете ЕС подчеркнули, что полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается, а ситуация с безопасностью остается критической.

Принятое решение позволяет гражданам Украины и далее законно проживать, работать, учиться и получать базовую социальную помощь в странах ЕС без необходимости оформления статуса убежища.

В документе также указано, что государства-члены продолжат обмен информацией, чтобы избежать дублирования статусов в разных странах.

По данным Евросоюза, по состоянию на 2025 год временной защитой в странах ЕС пользуются более 4,3 миллиона украинцев.

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ЕС Украина

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