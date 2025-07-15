В Индии авто сбило насмерть самого пожилого бегуна планеты — ему было больше 110 лет

Погиб самый возрастной марафонец планеты Фауджа Сингх.

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Самый возрастной марафонец мира Фауджа Сингх погиб в ДТП в Индии. Ему было 114 лет, сообщает CNN.

По данным индийской полиции, неизвестный автомобиль сбил мужчину, когда тот шел по дороге вблизи своего родного села Беас в северо-западном индийском штате Пенджаб.

Его доставили в больницу Сриманн в округе Джаландхар, где он скончался от травм головы и ребер.

Водитель скрылся с места происшествия.

Известно, что в 2013 году индиец установил мировой рекорд в категории м-100, пробежав дистанцию 10 км за 1 час 32 минуты и 28 секунд.

Сингх считался старейшим марафонцем в мире, хотя не попал в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку у него не было свидетельства о рождении.

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