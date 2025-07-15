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В Індії авто збило на смерть найстаршого бігуна планети — йому було більше 110 років

21:16, 15 липня 2025
Загинув найстарший марафонець планети Фауджа Сінгх.
В Індії авто збило на смерть найстаршого бігуна планети — йому було більше 110 років
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Найстарший марафонець світу Фауджа Сінгх загинув у ДТП в Індії. Йому було 114 років, повідомляє CNN. 

За даними індійської поліції, невідомий автомобіль збив чоловіка, коли той йшов дорогою поблизу свого рідного села Беас у північно-західному індійському штаті Пенджаб.

Його доставили до лікарні Сріманн в окрузі Джаландхар, де він помер від травм голови та ребер.

Водій зник з місця події. Поліція його розшукує.

Відомо, що у 2013 році індієць встановив світовий рекорд у категорії м-100, пробігши дистанцію 10 км за 1 годину 32 хвилини і 28 секунд.

Сінгх вважався найстаршим марафонцем у світі, хоч не потрапив до Книги рекордів Гіннеса, оскільки не мав свідоцтва про народження.

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ДТП

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