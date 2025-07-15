Сьомий апеляційний адмінсуд повідомив про наявність двох вакантних посад

7ААС шукає двох спеціалістів.

Фото: 20minut.ua

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Сьомий апеляційний адміністративний суд повідомив, що у суді є наступні вакантні посади:

головний спеціаліст відділу інформаційно-технічного забезпечення;

провідний спеціаліст відділу надання інформаційних послуг, руху адміністративних справ та діловодства.

«Свої резюме надсилайте до 21.07.2025 на e-mail: [email protected].

Додаткову інформацію щодо посад можна отримати за телефоном: (0432) 55 15 20», - заявили у 7ААС.

Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу у період воєнного стану, визначені статтею 20 Закону України «Про державну службу» та статтею 10 Закону України «Про правовий режиму воєнного стану».

«Надсилаючи резюме, ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних», - додали у суді.

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