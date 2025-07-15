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У Києві жінка в стані сп’яніння підпалила двері сусідів і влаштувала бійку з поліцейським

22:58, 15 липня 2025
Під час затримання і проведення слідчих дій жінка завдала тілесних ушкоджень слідчому.
У Києві жінка в стані сп’яніння підпалила двері сусідів і влаштувала бійку з поліцейським
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38-річна мешканка столиці постане перед судом за умисне знищення чужого майна шляхом підпалу та насильство щодо працівника правоохоронного органу. За скоєне їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції.

Інцидент стався у квітні цього року в Деснянському районі Києва. Поліцейські отримали повідомлення про загоряння вхідних дверей квартири у багатоповерхівці. У ході слідства було встановлено, що до підпалу причетна 38-річна мешканка цього ж будинку, яка раніше неодноразово конфліктувала з сусідами через користування спільним тамбуром. У поліції вказують, що жінка підпалила двері за допомогою запальнички, вогонь вчасно загасили самі мешканці.

На момент злочину підозрювана перебувала у стані алкогольного сп’яніння — було встановлено, що рівень алкоголю в її крові становив 2,6 проміле. Під час затримання і проведення слідчих дій вона завдала тілесних ушкоджень слідчому.

Жінці оголошено підозру за ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

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