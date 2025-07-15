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В Киеве женщина в состоянии опьянения подожгла дверь соседей и устроила драку с полицейским

22:58, 15 июля 2025
Во время задержания и проведения следственных действий женщина нанесла телесные повреждения следователю.
В Киеве женщина в состоянии опьянения подожгла дверь соседей и устроила драку с полицейским
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38-летняя жительница столицы предстанет перед судом за умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога и насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа. За содеянное ей грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошёл в апреле этого года в Деснянском районе Киева. Полицейские получили сообщение о возгорании входной двери квартиры в многоэтажке. В ходе следствия было установлено, что к поджогу причастна 38-летняя жительница этого же дома, которая ранее неоднократно конфликтовала с соседями из-за пользования общим тамбуром. В полиции указывают, что женщина подожгла дверь с помощью зажигалки, огонь вовремя потушили сами жильцы.

На момент совершения преступления подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения — было установлено, что уровень алкоголя в её крови составлял 2,6 промилле. Во время задержания и проведения следственных действий она нанесла телесные повреждения следователю.

Женщине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

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