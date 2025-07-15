Что рассказали Высшему совету правосудия кандидаты на должность члена ВККС – вопросы возникли к обоим претендентам

Судья в отставке Игорь Кушнир и судья Оксана Вознюк пытались убедить, что именно они достойны занять должность члена ВККС.

Источник фото: Высший совет правосудия

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Высший совет правосудия 15 июля провел собеседования с двумя кандидатами на вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей по квоте судей.

Напомним, что конкурсный отбор 30 мая 2025 года удачно преодолели судья Верховного Суда в отставке Игорь Кушнир и судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области Оксана Вознюк

О чем рассказала Оксана Вознюк

Оксана Вознюк была назначена на должность судьи только в июле 2024 года, то есть имеет реальный опыт осуществления правосудия менее 1 года.

В 2020–2024 годах Оксана Вознюк работала в должности помощника судьи, а затем и председателя Высшего антикоррупционного суда Веры Михайленко.

Кандидат похвалила работу действующего состава ВККС, отметив, что Комиссия демонстрирует «мощные показатели в работе».

Вместе с тем кандидат сообщила, что хочет «помочь Комиссии и усилить ее работу».

Действующий состав Общественного совета добропорядочности, по словам Оксаны Вознюк, работает лучше предыдущих составов ОСД.

У членов Совета правосудия возникли вопросы, касающиеся поведения судьи в социальных сетях. У Оксаны Вознюк до сих пор есть аккаунт в запрещенной социальной сети «ВКонтакте» под именем «Оксана Шаталова». При этом местом ее проживания в указанной сети почему-то указан «город Москва».

По данным ВСП, Оксана Вознюк пользовалась «ВКонтакте» даже после запрета социальной сети в Украине в 2017 году.

Муж судьи, к тому же, пользуется и другой запрещенной в Украине социальной сетью – «Одноклассники».

Как рассказала Оксана Вознюк, она с 2021 года не имеет доступа к своей странице «ВКонтакте». Когда она пыталась ее удалить, но ей это не удалось.

Позже Оксане Вознюк неоднократно поступали сообщения о изломе ее аккаунта неизвестными, которые размещали разный контент на ее странице.

Что касается мужа, то, как рассказала судья, большинство из его родственников проживают в РФ. Также в Москве проживают родные братья матери Оксаны Вознюк.

Членов ВСП заинтересовало, как Оксана Вознюк, не имея большого опыта работы судьей, будет оценивать действующих судей, которые имеют значительно больший профессиональный опыт, чем она.

«У меня хорошая репутация, которая позволит сделать так, чтобы даже судьи высших инстанций прислушивались ко мне. Я умею общаться с людьми», – отметила Оксана Вознюк.

Также члены ВСП обратили внимание, что хотя судья работает судьей менее года (с учетом присяги, подготовки в НШСУ, больничных и т. п.) в 2024 году Оксана Вознюк с опозданием внесла в Единый реестр судебных решений судебные решения в 23 делах.

«Осенью прошлого года у нас в суде были проблемы со светом, к тому же у нас в суде большая нагрузка на судей. Наш суд – второй по нагрузке в Киевской области. Сейчас у меня уже нет проблем со сроками внесения решений в Реестр», - рассказала Оксана Вознюк.

Оксана Вознюк сообщила, что в июле успешно защитила диссертацию и теперь ожидает получения диплома доктора философии в области права.

Кроме того, судья рассказала, что приоритетом для нее является работа именно в качестве члена ВККС, хотя по истечении срока ее полномочий в Комиссии, она планирует вернуться в суд.

"У меня есть желание реализовать свои взгляды на практике, чтобы на должности судей не попадали случайные лица", - напоследок сообщила Оксана Вознюк.

О чем рассказал Игорь Кушнир

Игорь Кушнир является судьей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке (с 2020 года).

Большинство вопросов, на которые пришлось отвечать судье в отставке, были связано с его внезапной отставкой в возрасте 43 лет и с восприятием им судебной реформы, которая проходит в Украине с 2019 года.

Игорь Кушнир сообщил, что в целом он понимает необходимость проведения судебной реформы, но считает, что она идет не совсем правильным путем.

«Судебная реформа вероятно нужна, но не та реформа, которая проходит ради процесса. Когда говорят, что, например, нужно начать проверку добропорядочности судей Верховного Суда, это пример реформы только ради процесса», - рассказал Игорь Кушнир.

По мнению судьи, продолжающееся годами квалификационное оценивание судей привело к увольнению не только «проблемных» судей, но и многих профессиональных судей, которые могли бы работать еще не один год.

Рассказывая о своей отставке с должности судьи Верховного Суда в 2020 году, Игорь Кушнир сообщил, что ему не понравилось работать под давлением со стороны властей.

«Я уволился из-за давления на Верховный Суд. Я три года работал, не поднимая головы, но когда в 2019 году в стране сменились власть, то Верховный Суд фактически начали преследовать – Суд пытались то сократить, то переоценить его судей. Против Верховного Суда велась информационная кампания, рассказывали, что мы являемся наследием предыдущей власти и с нами нужно что-то делать. Мне такое отношение к Суду казалось неприемлемым», – отметил Игорь Кушнир.

Сейчас судья в отставке, по его словам, уже более спокойно относится к подобным вещам и, по сути, «отпустил» для себя эту ситуацию.

Что касается ВККС, то, по мнению Игоря Кушнира, Комиссия работает на грани возможностей. При этом к конкурсным процедурам, которые проводит Комиссия, есть определенные вопросы.

«Проблема заключается в том, что сейчас выбирают не лучших кандидатов, а лишь лучших из тех, кто пришел на конкурс. Сложилась ситуация, при которой в специализированных апелляционных судах фактически отсутствует конкуренция. Количество претендентов в эти суды, по итогам квалификационного экзамена и собеседований, уже меньше, чем количество вакансий», — рассказал Игорь Кушнир.

Кроме того, решения ВККС, по словам судьи в отставке, должны быть более мотивированными и не вызывать сомнений.

«Я понимаю, что у ВККС много работы. Но меня это не пугает. Можно сказать, что я уже достаточно отдохнул и готов работать», – сообщил Игорь Кушнир.

Решение, кто из кандидатов все же будет назначен на должность члена ВККС, Совет правосудия примет в другой день.

Напомним, что предыдущий конкурс на должность члена ВККС завершился провалом, поскольку Высший совет правосудия отказал в назначении обоим отобранным Конкурсной комиссией кандидатам.

Автор: Вячеслав Хрипун

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