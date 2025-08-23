Во Львове инструктора автошколы оштрафовали за непристегнутый ремень – видео

Во Львове оштрафовали автоинструктора, который проигнорировал ремень безопасности.

На улице Стрыйской во Львове патрульные остановили учебный автомобиль, инструктор которого находился за рулем непристегнутым. Несмотря на замечание полицейских, мужчина не спешил исправлять нарушение.

39-летний водитель объяснил, что раньше инструкторам разрешалось не пользоваться ремнями безопасности. Однако патрульные указали: это правило распространяется на всех без исключения.

На мужчину вынесли постановление по ч. 5 ст. 121 КУоАП (нарушение правил пользования ремнями безопасности) и провели профилактическую беседу.

