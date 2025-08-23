У Львові інструктора автошколи оштрафували за непристебнутий ремінь – відео

У Львові оштрафували автоінструктора, який проігнорував ремінь безпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На вулиці Стрийській у Львові патрульні зупинили навчальний автомобіль, інструктор якого перебував за кермом непристебнутим. Попри зауваження поліцейських, чоловік не поспішав виправляти порушення.

39-річний водій пояснив, що раніше інструкторам дозволялося не користуватися ременями безпеки. Однак патрульні вказали: це правило поширюється на всіх без винятку.

На чоловіка винесли постанову за ч. 5 ст. 121 КУпАП (порушення правил користування ременями безпеки) та провели профілактичну бесіду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.