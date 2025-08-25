В Украине откроют лаборатории робототехники в вузах

Студенты получат доступ к современным лабораториям робототехники в рамках RoboLab.

Министерство цифровой трансформации совместно с Ассоциацией робототехники и автоматизированных систем запускает проект RoboLab, в рамках которого в украинских высших учебных заведениях создадут лаборатории для развития робототехнических технологий. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Первая пилотная лаборатория появится в одном из киевских университетов. С 25 августа начался прием заявок от вузов, желающих стать площадкой для старта проекта. Отбор продлится до 14 сентября, а оценивать заявки будет профессиональное жюри, в состав которого войдут представители власти, донорских организаций, профильных ассоциаций и другие заинтересованные стороны.

«Наконец-то даем старт амбициозному проекту RoboLab, который повлияет на развитие робототехники в Украине. Технологии должны рождаться еще во время обучения. Студенты и все, кто заинтересован в развитии инноваций, получат полигон для тестирования своих идей и продуктов», — заявил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Генеральный директор Ассоциации робототехники и автоматизированных систем Ирина Легкобит отметила: «Запуск RoboLab — это важный шаг к формированию настоящей экосистемы робототехники в Украине. Мы убеждены, что инновации рождаются там, где есть доступ к современной инфраструктуре, экспертной поддержке и возможность воплощать идеи в реальные проекты уже во время обучения. Открытие таких лабораторий — это инвестиция в будущее страны, в конкурентоспособных специалистов и прорывные технологии, которые способны изменить не только образование, но и промышленность и экономику Украины. Приглашаем университеты присоединяться к этому движению и вместе строить сильное сообщество инженеров, исследователей и предпринимателей нового поколения».

Пилотная лаборатория будет иметь до 30 рабочих мест и будет оснащена специализированным оборудованием, комплектами мехатроники, программным обеспечением для 3D-моделирования и проектирования, роботизированными платформами и инструментами искусственного интеллекта. Строительство лаборатории продлится около трех месяцев. В перспективе сеть таких лабораторий планируют расширить по всей Украине.

