Практика судов
  1. В Украине

В Украине откроют лаборатории робототехники в вузах

19:06, 25 августа 2025
Студенты получат доступ к современным лабораториям робототехники в рамках RoboLab.
В Украине откроют лаборатории робототехники в вузах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации совместно с Ассоциацией робототехники и автоматизированных систем запускает проект RoboLab, в рамках которого в украинских высших учебных заведениях создадут лаборатории для развития робототехнических технологий. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Первая пилотная лаборатория появится в одном из киевских университетов. С 25 августа начался прием заявок от вузов, желающих стать площадкой для старта проекта. Отбор продлится до 14 сентября, а оценивать заявки будет профессиональное жюри, в состав которого войдут представители власти, донорских организаций, профильных ассоциаций и другие заинтересованные стороны.

«Наконец-то даем старт амбициозному проекту RoboLab, который повлияет на развитие робототехники в Украине. Технологии должны рождаться еще во время обучения. Студенты и все, кто заинтересован в развитии инноваций, получат полигон для тестирования своих идей и продуктов», — заявил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Генеральный директор Ассоциации робототехники и автоматизированных систем Ирина Легкобит отметила: «Запуск RoboLab — это важный шаг к формированию настоящей экосистемы робототехники в Украине. Мы убеждены, что инновации рождаются там, где есть доступ к современной инфраструктуре, экспертной поддержке и возможность воплощать идеи в реальные проекты уже во время обучения. Открытие таких лабораторий — это инвестиция в будущее страны, в конкурентоспособных специалистов и прорывные технологии, которые способны изменить не только образование, но и промышленность и экономику Украины. Приглашаем университеты присоединяться к этому движению и вместе строить сильное сообщество инженеров, исследователей и предпринимателей нового поколения».

Пилотная лаборатория будет иметь до 30 рабочих мест и будет оснащена специализированным оборудованием, комплектами мехатроники, программным обеспечением для 3D-моделирования и проектирования, роботизированными платформами и инструментами искусственного интеллекта. Строительство лаборатории продлится около трех месяцев. В перспективе сеть таких лабораторий планируют расширить по всей Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобразования обучение университет студенты образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ

Ранее Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ.

Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова