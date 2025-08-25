В Україні відкриють лабораторії робототехніки в ЗВО

Студенти отримають доступ до сучасних лабораторій робототехніки в рамках RoboLab.

Міністерство цифрової трансформації спільно з Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем запускає проєкт RoboLab, у рамках якого в українських закладах вищої освіти створять лабораторії для розвитку робототехнічних технологій. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Перша пілотна лабораторія з’явиться в одному з київських університетів. З 25 серпня розпочався прийом заявок від ЗВО, які бажають стати майданчиком для старту проєкту. Відбір триватиме до 14 вересня, а оцінюватиме заявки професійне журі, до складу якого увійдуть представники влади, донорських організацій, профільних асоціацій та інші зацікавлені сторони.

«Нарешті даємо старт амбітному проекту RoboLab, який вплине на розвиток робототехніки в Україні. Технології мають народжуватися ще під час навчання. Студенти та всі, хто зацікавлені в розвитку інновацій, матимуть полігон для тестування своїх ідей і продуктів», – заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Генеральна директорка Асоціації робототехніки та автоматизованих систем Ірина Легкобит зазначила: «Запуск RoboLab — це важливий крок до формування справжньої екосистеми робототехніки в Україні. Ми переконані, що інновації народжуються там, де є доступ до сучасної інфраструктури, експертної підтримки та можливість втілювати ідеї у реальні проекти вже під час навчання. Відкриття таких лабораторій — це інвестиція у майбутнє країни, у конкурентоспроможних фахівців та проривні технології, які здатні змінити не лише освіту, а й промисловість та економіку України. Запрошуємо університети приєднуватися до цього руху та разом будувати сильну спільноту інженерів, дослідників і підприємців нового покоління».

Пілотна лабораторія матиме до 30 робочих місць і буде оснащена спеціалізованим обладнанням, комплектами мехатроніки, програмним забезпеченням для 3D-моделювання та проєктування, роботизованими платформами й інструментами штучного інтелекту. Будівництво лабораторії триватиме близько трьох місяців. У перспективі мережу таких лабораторій планують розширити по всій Україні.

