Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

Любые граждане в качестве свидетелей смогут фиксировать нарушения правил парковки на местах для лиц с инвалидностью, сообщая об этом через веб-портал. Такие изменения предлагаются в законопроектах 13575-1 и 13576-1, касающихся пользования преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью, и усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью. Законопроекты зарегистрировал народный депутат от «Слуги народа» Роман Грищук вместе с коллегами, и они являются альтернативными правительственным.

Как отмечают депутаты, по информации Минсоцполитики, по состоянию на ноябрь 2024 года количество лиц с инвалидностью увеличилось на 300 тысяч человек за период полномасштабной агрессии. Значительное количество граждан, включая ветеранов и ветеранок, находится в процессе оформления инвалидности. Вместе с тем наблюдается рост количества случаев неправомерной остановки или парковки транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью или водителей, которые перевозят таких лиц.

Соответствующие нарушения квалифицируются по ч. 6 статьи 122 и ч. 6 статьи 152-1 КУоАП. В 2023 году было зафиксировано 5756 таких случаев, а в 2024 году — уже 7259. Эти данные, по мнению авторов, свидетельствуют о недостаточной эффективности действующей системы привлечения к ответственности.

В связи с этим Кабмином зарегистрированы законопроекты 13575 и 13576, которые предусматривают уточнение порядка пользования преимуществами для лиц с инвалидностью и повышение штрафных санкций.

В то же время, по мнению Романа Грищука, указанных мер будет недостаточно без усиления общественного контроля и упрощения процедуры привлечения виновного лица к административной ответственности.

Таким образом, депутаты в своих законопроектах предлагают усилить общественный контроль за соблюдением водителями положений законодательства относительно реализации лицами с инвалидностью предоставленных им преимуществ в сфере дорожного движения.

А именно, предлагается закрепить право свидетелей фиксировать такие нарушения с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, с предусмотрением ответственности за подачу недостоверной информации или препятствование реализации свидетелем своих прав.

Так, в статье 14-2 КУоАП будет предусмотрено, что нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка, стоянка или парковка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки), а также создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств может быть зафиксировано свидетелем с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг в порядке, установленном Кабмином.

В статье 272 КУоАП будет установлено, что в качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которое сообщило о совершении административного правонарушения с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Дела об административных правонарушениях, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи), в том числе свидетелем с помощью веб-портала, рассматриваются уполномоченным лицом безотлагательно после выявления правонарушения и получения сведений о субъекте этого правонарушения.

Если административное правонарушение зафиксировано в режиме фотосъемки (видеозаписи), в том числе свидетелем с помощью веб-портала, должностное лицо уполномоченного подразделения Национальной полиции или инспектор по парковке обязаны разместить на лобовом стекле транспортного средства копию постановления о привлечении к административной ответственности (если технические возможности позволяют установить ответственное лицо) или уведомление о привлечении к административной ответственности (если технические возможности не позволяют установить ответственное лицо).

Постановление должно содержать сведения об адресе веб-сайта в сети Интернет, на котором лицо может ознакомиться с информацией, зафиксированной свидетелем относительно административного правонарушения, идентификатор для доступа к указанной информации и порядок освобождения от административной ответственности.

Вместе с тем, статью 384 Уголовного кодекса предлагается дополнить нормой, что предоставление заведомо недостоверных или поддельных доказательств по делу об административном правонарушении в орган (должностному лицу), который рассматривает дело об административном правонарушении, суду, наказываются исправительными работами на срок до одного года или арестом на срок до 3-х месяцев, или ограничением свободы на срок до одного года.

То есть, свидетель, который сообщил недостоверную информацию относительно нарушения, также может быть привлечен к уголовной ответственности.

Автор: Наталя Мамченко

