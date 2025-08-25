Свідки зможуть фіксувати паркування на місцях для осіб з інвалідністю і передавати дані про порушників через веб-портал — законопроект

Депутати пропонують посилити громадський контроль за порушенням водіями правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Будь-які громадяни як свідки зможуть фіксувати порушення правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю, повідомляючи про це через веб-портал. Такі зміни пропонуються у законопроектах 13575-1 та 13576-1 щодо користування перевагами, які надаються водіям з інвалідністю та щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю. Законопроекти зареєстрував народний депутат від «Слуги народу» Роман Грищук разом з колегами, і вони є альтернативними до урядових.

Як зазначають депутати, за інформацією Мінсоцполітики станом на листопад 2024 року кількість осіб з інвалідністю зросла на 300 тисяч осіб за період повномасштабної агресії. Значна кількість громадян, включаючи ветеранів та ветеранок, перебуває в процесі оформлення інвалідності. Разом із тим спостерігається зростання кількості випадків неправомірної зупинки або паркування транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю або водіїв, які перевозять таких осіб.

Відповідні порушення кваліфікуються за ч. 6 статті 122 та ч. 6 статті 152-1 КУпАП. У 2023 році було зафіксовано 5756 таких випадків, а у 2024 році — вже 7259. Ці дані, на думку авторів, свідчать про недостатню ефективність чинної системи притягнення до відповідальності.

У зв’язку з цим Кабміном зареєстровано законопроекти 13575 та 13576, які передбачають уточнення порядку користування перевагами для осіб з інвалідністю та підвищення штрафних санкцій.

Водночас, на думку Романа Грищука, зазначених заходів буде недостатньо без посилення громадського контролю та спрощення процедури притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.

Отже, депутати в своїх законопроектах пропонують посилити громадський контроль за дотриманням водіями положень законодавства щодо реалізації особами з інвалідністю наданих їм переваг у сфері дорожнього руху.

А саме, пропонується закріпити право свідків фіксувати такі порушення за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, із передбаченням відповідальності за подання недостовірної інформації або перешкоджання реалізації свідком своїх прав.

Так, у статті 14-2 КУпАП буде передбачено, що порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку, стоянку чи паркування лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів може бути зафіксовано свідком за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг у порядку, встановленому Кабміном.

У статті 272 КУпАП буде встановлено, що як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана особа, яка повідомила про вчинення адміністративного правопорушення за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Справи про адміністративні правопорушення, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), у тому числі свідком за допомогою веб-порталу, розглядаються уповноваженою особою невідкладно після виявлення правопорушення та отримання відомостей про суб’єкта цього правопорушення.

Якщо адміністративне правопорушення зафіксовано в режимі фотозйомки (відеозапису), у тому числі свідком за допомогою веб-порталу, посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції або інспектор з паркування зобов’язані розмістити на лобовому склі транспортного засобу копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (якщо технічні можливості дозволяють встановити відповідальну особу) або повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності (якщо технічні можливості не дозволяють встановити відповідальну особу).

Постанова повинна містити відомості про адресу веб-сайту в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитися із інформацією, зафіксованою свідком щодо адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.

Разом із тим, статтю 384 Кримінального кодексу пропонується доповнити нормою, що подання завідомо недостовірних або підроблених доказів у справі про адміністративне правопорушення до органу (посадової особи), що розглядає справу про адміністративне правопорушення, суду, караються виправними роботами на строк до одного року або арештом на строк до 3-х місяців, або обмеженням волі на строк до одного року.

Тобто, свідок, який повідомив недостовірну інформацію стосовно порушення, також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Автор: Наталя Мамченко

