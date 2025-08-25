Хотим наступать — Трамп считает, что Минобороны США лучше переименовать в Министерство войны США

Министерство войны звучит лучше, — считает президент США Дональд Трамп.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что название "Министерство войны" звучит лучше, чем "Министерство обороны". По его словам, Соединенные Штаты не должны ограничиваться только обороной, цитирует Clash.

«Министерство войны звучит лучше Министерства обороны. Я не хочу только обороны. Мы хотим и наступать тоже», – заявил президент США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.