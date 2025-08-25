Зеленский ожидает от Европы миллиард долларов ежемесячно закупку оружия у США

Владимир Зеленский ожидает, что страны Европы будут ежемесячно выделять по 1 млрд долларов на закупку американского оружия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на ежемесячное финансирование от европейских стран в размере около 1 млрд. долларов для закупки американского оружия. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Президент отметил, что Норвегия может помочь обеспечить гарантии безопасности для Украины, предоставив системы противовоздушной обороны, а также поддерживая морскую безопасность.

"Норвегия присоединилась к программе PURL, позволяющей покупать оружие у США и наполнить эту программу по меньшей мере на миллиард долларов ежемесячно, я об этом уже говорил", - отметил Зеленский.

Напомним, что программа PURL – это новая инициатива США и НАТО, направленная на ускоренную поставку вооружения Украине. В рамках этой программы Украина формирует список приоритетных потребностей в оружии, передаваемом НАТО. Затем партнерские страны финансируют закупку американского вооружения, соответствующую этому списку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.