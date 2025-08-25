Зеленський очікує від Європи мільярд доларів щомісяця на закупівлю зброї у США

Володимир Зеленський очікує, що країни Європи щомісяця виділятимуть по 1 млрд доларів на закупівлю американської зброї.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на щомісячне фінансування від європейських країн у розмірі близько 1 млрд доларів для закупівлі американської зброї. Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Президент зазначив, що Норвегія може допомогти забезпечити гарантії безпеки для України, надавши системи протиповітряної оборони, а також підтримуючи морську безпеку

"Норвегія долучилася до програми PURL, яка дає змогу купувати зброю в США та наповнити цю програму щонайменше на мільярд доларів щомісяця, я про це вже говорив", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що програма PURL - це нова ініціатива США і НАТО, спрямована на прискорене постачання озброєння Україні. У рамках цієї програми Україна формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО. Потім партнерські країни фінансують закупівлю американського озброєння, що відповідає цьому списку.

