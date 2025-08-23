В Харькове масштабное ДТП с участием общественного транспорта и авто Toyota – фото

На проспекте Героев в Харькове столкнулись автомобиль Toyota, троллейбус и автобус.

В Харькове произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта и легковушки.

23 августа на проспекте Героев в Харькове столкнулись автомобиль Toyota, троллейбус и автобус. Как сообщили в полиции, в результате аварии пострадали шестеро пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Также получили травмы водитель и пассажир легковушки. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На месте работали следственно-оперативная группа полиции и патрульные. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Обстоятельства происшествия выясняются.

