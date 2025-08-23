У Харкові масштабна ДТП за участі громадського транспорту та авто Toyota – фото

На проспекті Героїв у Харкові зіткнулися автомобіль Toyota, тролейбус та автобус.

У Харкові сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю громадського транспорту та легковика.

23 серпня на проспекті Героїв у Харкові зіткнулися автомобіль Toyota, тролейбус та автобус. Як повідомили у поліції, унаслідок аварії постраждали шестеро пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмувалися водій та пасажир легковика. Усі потерпілі доставлені до лікарні.

На місці працювали слідчо-оперативна група поліції та патрульні. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Обставини автопригоди з’ясовуються.

