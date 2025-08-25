В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается упростить набор в окружные прокуратуры из числа лиц, которые до этого не занимали должность прокурора. Инициатором выступил член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от «Слуги народа» Владлен Неклюдов.

Законопроект вносит изменения в пункт 5-4 Переходных положений Закона «О прокуратуре» и устанавливает возможность назначения прокурором окружной прокуратуры лица, которое не занимало должность прокурора на день вступления в силу Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения».

Напомним, что вступление в силу соответствующего закона 4555-ІХ (законопроекта 12414) произошло 23 июля 2025 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 12414 были внесены изменения в закон о прокуратуре, которыми упростили порядок назначения в Офис Генпрокурора и областные прокуратуры, в частности — из числа бывших правоохранителей. Впоследствии, после принятия законопроекта 13533, который внес Президент, данная норма осталась и сейчас предусматривает, что в период действия военного положения:

прокурором Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры может быть назначен прокурор прокуратуры низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, предусмотренного статьей 38 этого Закона, а также лицо, которое не занимало должность прокурора на день вступления в силу Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения». Такое лицо должно соответствовать требованиям к кандидату на должность прокурора прокуратуры соответствующего уровня, предусмотренным статьей 27 этого Закона;

назначение на должность прокурора Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры осуществляется на основании поданного заявления;

лица, которые не занимают должность прокурора, подают документы, предусмотренные статьей 30 этого Закона;

назначение на должность прокурора лиц, которые не занимают должность прокурора, осуществляется после проведения специальной проверки в порядке, установленном Законом «О предотвращении коррупции».

Как пояснял Генпрокурор Руслан Кравченко, изменения позволяют набирать людей на работу — после института, других правоохранителей, бывших правоохранителей. «Это усилит работу прокуратуры. Можно будет вычищать тех коррупционеров, которые находятся в рядах систем прокуратуры и при этом набирать людей с новой силой, чтобы выполнять наши поставленные задачи», — отметил Руслан Кравченко.

Однако, как отмечает Владлен Неклюдов, возможности назначить прокурором окружной прокуратуры лицо, которое не занимало должность прокурора на день вступления в силу Закона 4555-ІХ, сейчас нет. Поэтому, «учитывая необходимость установления равного подхода к решению вопроса назначения прокуроров всех уровней в период действия военного положения, большую нагруженность прокуроров окружных прокуратур, на которых возлагается основной массив выполнения функций прокуратуры на местах», необходимым является внесение соответствующих изменений относительно возможности назначения на должность и прокурора окружной прокуратуры лица, которое не занимало должность прокурора на день вступления в силу Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения».

Таким образом, предлагается установить, что прокурором ОГП, областной прокуратуры может быть назначен прокурор прокуратуры низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, предусмотренного статьей 38 этого Закона. Прокурором Офиса Генерального прокурора, областной, окружной прокуратуры может быть назначено также лицо, которое не занимало должность прокурора на день вступления в силу Закона 4555-ІХ.

Автор: Наталя Мамченко

