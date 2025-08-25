У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

У парламенті зареєстрований законопроект, яким пропонується спростити набір до окружних прокуратур з числа осіб, які до цього не займали посаду прокурора. Ініціатором виступив член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від «Слуги народу» Владлен Неклюдов.

Законопроект вносить зміни до пункту 5-4 Перехідних положень Закону «Про прокуратуру» і встановлює можливість призначення прокурором окружної прокуратури особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану». Нагадаємо, що набрання чинності відповідним законом 4555-ІХ (законопроектом 12414) відбулося 23 липня 2025 року.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроектом 12414 були внесені зміни до закону про прокуратуру, якими спростили порядок призначення до Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур, зокрема – з числа колишніх правоохоронців Згодом, після прийняття законопроекту 13533, який вніс Президент, дана норма залишилася і наразі передбачає, що у період дії воєнного стану:

прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, передбаченого статтею 38 цього Закону, а також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану». Така особа має відповідати вимогам до кандидата на посаду прокурора прокуратури відповідного рівня, передбаченим статтею 27 цього Закону;

призначення на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури здійснюється на підставі поданої заяви;

особи, які не обіймають посаду прокурора, подають документи, передбачені статтею 30 цього Закону;

призначення на посаду прокурора осіб, які не обіймають посаду прокурора, здійснюється після проведення спеціальної перевірки у порядку, встановленому Законом «Про запобігання корупції».

Як пояснював Генпрокурор Руслан Кравченко, зміни дозволяють набирати людей на роботу – після інституту, інших правоохоронців, колишніх правоохоронців. «Це посилить роботу прокуратури. Можна буде вичищати тих корупціонерів, які знаходяться в лавах систем прокуратури і при цьому набирати людей з новою силою, щоб виконувати наші поставлені завдання», зазначив Руслан Кравченко.

Однак, як зазначає Владлен Неклюдов, можливості призначити прокурором окружної прокуратури особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності Законом 4555-ІХ, наразі немає. Тому, «зважаючи на необхідність встановлення рівного підходу до вирішення питання призначення прокурорів усіх рівнів у період дії воєнного стану, велику навантаженість прокурорів окружних прокуратур, на яких покладається основний масив виконання функцій прокуратури на місцях», необхідним є внесення відповідних змін щодо можливості призначення на посаду й прокурора окружної прокуратури особи, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану».

Отже, пропонується встановити, що прокурором ОГП, обласної прокуратури може бути призначено прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, передбаченого статтею 38 цього Закону. Прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної, окружної прокуратури може бути призначено також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності Законом 4555-ІХ.

Автор: Наталя Мамченко

