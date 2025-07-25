Президентський законопроект про НАБУ і САП залишає можливість спрощеного порядку набору людей до прокуратури з числа екс-правоохоронців

Введений законопроектом 12414 спрощений порядок призначення прокурорами Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур – зокрема з числа екс-правоохоронців буде залишений.

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Законопроект 13533 стосовно повернення гарантій НАБУ і САП, внесений Президентом Володимиром Зеленським, залишає можливість спрощеного набору людей до прокуратури, введену попереднім законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ).

Як писала «Судово-юридична газета», під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 23 липня Генеральний прокурор Руслан Кравченко подякував народним депутатам за внесення до прийнятого закону 12414 норм стосовно спрощення набору прокурорів.

«Дякую народним депутатам, що хоча б зараз, під час війни, можна буде набирати людей на роботу – після інституту, інших правоохоронців, колишніх правоохоронців. Це посилить роботу прокуратури. Можна буде вичищати тих корупціонерів, які знаходяться в лавах систем прокуратури і при цьому набирати людей з новою силою, щоб виконувати наші поставлені завдання», зазначив Руслан Кравченко.

Так, у перехідних положеннях закону про прокуратуру залишаться норми, які передбачають спрощений порядок призначення прокурорів. А саме, про те, що у період дії воєнного стану:

прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, передбаченого статтею 38 цього Закону, а також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності Законом 4555-ІХ (тобто, станом на 23 липня 2025 року)

Така особа має відповідати вимогам до кандидата на посаду прокурора прокуратури відповідного рівня, передбаченим статтею 27 закону про прокуратуру (стаж роботи, диплом юриста тощо);

призначення на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури здійснюється на підставі поданої заяви;

особи, які не обіймають посаду прокурора, подають документи, передбачені статтею 30 цього Закону;

призначення на посаду прокурора осіб, які не обіймають посаду прокурора, здійснюється після проведення спеціальної перевірки у порядку, встановленому Законом «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту Володимира Зеленського 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Автор: Наталя Мамченко

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