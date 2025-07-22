Прокурорами Офісу Генпрокурора і обласних прокуратур зможуть призначати прокурорів у порядку переведення без проведення конкурсу – прийнято закон

Прийнятим 22 липня в цілому як законом законопроектом 12414 спрощується порядок призначення прокурорів.
Як проаналізувала «Судово-юридична газета», доповнені перехідні положення закону про прокуратуру передбачають, що у період дії воєнного стану:
1) прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено:
2) призначення на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури здійснюється на підставі поданої заяви;
3) особи, які не обіймають посаду прокурора, подають документи, передбачені статтею 30 цього Закону;
4) призначення на посаду прокурора осіб, які не обіймають посаду прокурора, здійснюється після проведення спеціальної перевірки у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни стосовно повноважень Генпрокурора, НАБУ і САП вносяться фінальною прийнятою редакцією законопроекту 12414.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав прийнятий сьогодні, 22 липня, як закон 4555-IX законопроект 12414, тепер його передано на підпис Президенту.
Як писала «Судово-юридична газета», цим законом внесені зміни до статті 480 КПК, яка визначає особливий порядок кримінального провадження.
Вона визначатиме, що такий порядок також буде застосовуватися стосовно:
Також внесені зміни до статті 481 КПК про те, що письмове повідомлення про підозру певним категоріям осіб здійснюється Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора).
Автор: Наталя Мамченко
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