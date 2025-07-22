Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Прокурорами Офісу Генпрокурора і обласних прокуратур зможуть призначати прокурорів у порядку переведення без проведення конкурсу – прийнято закон

16:13, 22 липня 2025
Прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, а також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності новим законом.
Прокурорами Офісу Генпрокурора і обласних прокуратур зможуть призначати прокурорів у порядку переведення без проведення конкурсу – прийнято закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прийнятим 22 липня в цілому як законом законопроектом 12414 спрощується порядок призначення прокурорів.

Як проаналізувала «Судово-юридична газета», доповнені перехідні положення закону про прокуратуру передбачають, що у період дії воєнного стану:

1) прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено:

  • прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, передбаченого статтею 38 цього Закону (наразі стаття 38 передбачає, що переведення до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу – прим. ред.)
  • а також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності цим новим законом. Така особа має відповідати вимогам до кандидата на посаду прокурора прокуратури відповідного рівня, передбаченим статтею 27 закону про прокуратуру (вища освіта, стаж роботи, володіння державною мовою тощо);

2) призначення на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури здійснюється на підставі поданої заяви;

3) особи, які не обіймають посаду прокурора, подають документи, передбачені статтею 30 цього Закону;

4) призначення на посаду прокурора осіб, які не обіймають посаду прокурора, здійснюється після проведення спеціальної перевірки у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни стосовно повноважень Генпрокурора, НАБУ і САП вносяться фінальною прийнятою редакцією законопроекту 12414.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав прийнятий сьогодні, 22 липня, як закон 4555-IX законопроект 12414, тепер його передано на підпис Президенту.

Як писала «Судово-юридична газета», цим законом внесені зміни до статті 480 КПК, яка визначає особливий порядок кримінального провадження.

Вона визначатиме, що такий порядок також буде застосовуватися стосовно:

  • керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступника;
  • Прем’єр-міністра України, члена Кабміну, першого заступника та заступника міністра;
  • державного службовця, посада якого належить до категорії "А";
  • Директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника та заступника;
  • Директора Бюро економічної безпеки України, його першого заступника та заступника.

Також внесені зміни до статті 481 КПК про те, що письмове повідомлення про підозру певним категоріям осіб здійснюється Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Верховна Рада України законопроект призначення конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурорами Офісу Генпрокурора і обласних прокуратур зможуть призначати прокурорів у порядку переведення без проведення конкурсу – прийнято закон

Прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, а також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності новим законом.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Закон про зміни щодо САП і НАБУ: у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури повноваження прокурора на адмінпосаді автоматично припиняються

Закон 12414 стосовно САП і НАБУ доповнює перелік підстав автоматичного припинення повноважень прокурора на посаді керівника органу прокуратури такою підставою, як ліквідація органу прокуратури, реорганізація, зміна структури або штатної чисельності прокурорів.

Вища рада правосуддя оголосила конкурс до складу нової Конкурсної комісії з добору членів ВККС

Нових членів ВККС будуть відбирати Рада суддів, Рада адвокатів, Рада прокурорів та Національна академія правових наук.

Законопроектом про зміни до повноважень НАБУ і САП можуть спростити порядок призначення прокурорів

Прокурорами Офісу Генерального прокурора і обласної прокуратури зможуть бути призначені прокурори прокуратур нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, а також особи, які не займали посади прокурора на день набрання чинності новим законом, але відповідають певним вимогам

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва