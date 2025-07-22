Прокурорами Офісу Генпрокурора і обласних прокуратур зможуть призначати прокурорів у порядку переведення без проведення конкурсу – прийнято закон

Прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, а також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності новим законом.

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Прийнятим 22 липня в цілому як законом законопроектом 12414 спрощується порядок призначення прокурорів.

Як проаналізувала «Судово-юридична газета», доповнені перехідні положення закону про прокуратуру передбачають, що у період дії воєнного стану:

1) прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено:

прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, передбаченого статтею 38 цього Закону (наразі стаття 38 передбачає, що переведення до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу – прим. ред.)

а також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності цим новим законом. Така особа має відповідати вимогам до кандидата на посаду прокурора прокуратури відповідного рівня, передбаченим статтею 27 закону про прокуратуру (вища освіта, стаж роботи, володіння державною мовою тощо);

2) призначення на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури здійснюється на підставі поданої заяви;

3) особи, які не обіймають посаду прокурора, подають документи, передбачені статтею 30 цього Закону;

4) призначення на посаду прокурора осіб, які не обіймають посаду прокурора, здійснюється після проведення спеціальної перевірки у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни стосовно повноважень Генпрокурора, НАБУ і САП вносяться фінальною прийнятою редакцією законопроекту 12414.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав прийнятий сьогодні, 22 липня, як закон 4555-IX законопроект 12414, тепер його передано на підпис Президенту.

Як писала «Судово-юридична газета», цим законом внесені зміни до статті 480 КПК, яка визначає особливий порядок кримінального провадження.

Вона визначатиме, що такий порядок також буде застосовуватися стосовно:

керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступника;

Прем’єр-міністра України, члена Кабміну, першого заступника та заступника міністра;

державного службовця, посада якого належить до категорії "А";

Директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника та заступника;

Директора Бюро економічної безпеки України, його першого заступника та заступника.

Також внесені зміни до статті 481 КПК про те, що письмове повідомлення про підозру певним категоріям осіб здійснюється Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора).

Автор: Наталя Мамченко

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