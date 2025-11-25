  1. В Україні

Оприлюднили графік відключення світла у Києві на 26 листопада

20:15, 25 листопада 2025
У ДТЕК оприлюднили графіки відключень світла на 26 листопада у Києві.
У середу, 26 листопада, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У ДТЕК додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.

 

Раніше в Украенерго повідомили, як вимикатимуть світло 26 листопада.

Додамо, голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що покращення ситуації в енергосистемі України очікується протягом кількох тижнів.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

