Опубликован график отключения света в Киеве на 26 ноября

20:15, 25 ноября 2025
В ДТЭК опубликовали графики отключений света на 26 ноября в Киеве.
Во среду, 26 ноября, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.

 

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 26 ноября.

Добавим, глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что улучшение ситуации в энергосистеме Украины ожидается в течение нескольких недель.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

