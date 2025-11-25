От 0,5 до 2,5 очередей — как будут отключать свет 26 ноября

Графики почасовых отключений 26 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59.

В среду, 26 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Причина введения ограничений — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергетические объекты», — заявили в компании.

Время и объем применения ограничений будут такими:

ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 2,5 очередей

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

