Отключение света в Украине: когда ждать улучшения ситуации

Фото: Укренерго

В ближайшие дни отключения света в Украине продолжатся, поскольку ситуация в энергосистеме остается сложной, однако в течение нескольких недель можно надеяться на существенное улучшение, заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона «Единые новости».

«Я не могу гарантировать, что в ближайшие несколько дней ситуация улучшится и нам не придется ограничивать потребителей. Мы вынуждены это делать, чтобы сохранить энергосистему», – сказал Зайченко.

В то же время, он выразил осторожный оптимизм по поводу среднесрочной перспективы восстановления энергосистемы.

«Но если говорить о перспективе нескольких недель, то ситуация в энергосистеме должна значительно улучшиться», - добавил глава НЭК «Укрэнерго».

Как известно, перед началом отопительного сезона Россия значительно усугубила удары по украинской энергетической инфраструктуре.

