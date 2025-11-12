Опубликован график отключения света в Киеве на 13 ноября
19:21, 12 ноября 2025
ДТЭК представил графики отключений света на 13 ноября в Киеве.
В четверг, 12 ноября, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.
