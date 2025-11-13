Відключення світла в Україні: коли чекати на покращення ситуації

Голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що покращення ситуації в енергосистемі України очікується протягом кількох тижнів.

Найближчими днями відключення світла в Україні продовжаться, оскільки ситуація в енергосистемі залишається складною, проте впродовж декількох тижнів можна сподіватись на суттєве покращення, заявив голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Я не можу гарантувати, що впродовж найближчих кількох днів ситуація покращиться і нам не доведеться обмежувати споживачів. Ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему», - сказав Зайченко.

Водночас, він висловив обережний оптимізм щодо середньострокової перспективи відновлення енергосистеми.

«Але якщо говорити про перспективу декількох тижнів, то ситуація в енергосистемі має значно покращитися», - додав очільник НЕК «Укренерго».

Як відомо, перед початком опалювального сезону Росія значно посилила удари по українській енергетичній інфраструктурі.

