Прокурорами Офиса Генпрокурора и областных прокуратур смогут назначать прокуроров в порядке перевода без проведения конкурса – принят закон

Принятым 22 июля в целом как законом законопроектом 12414 упрощается порядок назначения прокуроров.
Как проанализировала «Судебно-юридическая газета», дополненные переходные положения закона о прокуратуре предусматривают, что в период действия военного положения:
1. Прокурором Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры может быть назначен:
2. Назначение на должность прокурора Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры осуществляется на основании поданного заявления.
3. Лица, которые не занимают должность прокурора, подают документы, предусмотренные статьей 30 этого Закона.
4. Назначение на должность прокурора лиц, не занимающих должность прокурора, осуществляется после проведения специальной проверки в порядке, установленном Законом Украины «О предотвращении коррупции».
Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения относительно полномочий Генпрокурора, НАБУ и САП вносятся финальной принятой редакцией законопроекта 12414.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже подписал принятый сегодня, 22 июля, как закон 4555-IX законопроект 12414, теперь он передан на подпись Президенту.
Как писала «Судебно-юридическая газета», этим законом внесены изменения в статью 480 УПК, которая определяет особый порядок уголовного производства.
Она будет определять, что такой порядок также будет применяться в отношении:
Также внесены изменения в статью 481 УПК о том, что письменное уведомление о подозрении определенным категориям лиц осуществляется Генеральным прокурором (исполняющим обязанности Генерального прокурора).
Автор: Наталя Мамченко
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