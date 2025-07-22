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Прокурорами Офиса Генпрокурора и областных прокуратур смогут назначать прокуроров в порядке перевода без проведения конкурса – принят закон

16:13, 22 июля 2025
Прокурором Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры может быть назначен прокурор прокуратуры низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, а также лицо, которое не занимало должность прокурора на день вступления в силу нового закона.
Прокурорами Офиса Генпрокурора и областных прокуратур смогут назначать прокуроров в порядке перевода без проведения конкурса – принят закон
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Принятым 22 июля в целом как законом законопроектом 12414 упрощается порядок назначения прокуроров.

Как проанализировала «Судебно-юридическая газета», дополненные переходные положения закона о прокуратуре предусматривают, что в период действия военного положения:

1. Прокурором Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры может быть назначен:

    • прокурор прокуратуры низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, предусмотренного статьей 38 этого Закона (сейчас статья 38 предусматривает, что перевод в орган прокуратуры высшего уровня осуществляется по результатам конкурса – прим. ред.).
    • а также лицо, которое не занимало должность прокурора на день вступления в силу этого нового закона. Такое лицо должно соответствовать требованиям к кандидату на должность прокурора прокуратуры соответствующего уровня, предусмотренным статьей 27 закона о прокуратуре (высшее образование, стаж работы, владение государственным языком и т.д.).

2. Назначение на должность прокурора Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры осуществляется на основании поданного заявления.

3. Лица, которые не занимают должность прокурора, подают документы, предусмотренные статьей 30 этого Закона.

4. Назначение на должность прокурора лиц, не занимающих должность прокурора, осуществляется после проведения специальной проверки в порядке, установленном Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения относительно полномочий Генпрокурора, НАБУ и САП вносятся финальной принятой редакцией законопроекта 12414.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже подписал принятый сегодня, 22 июля, как закон 4555-IX законопроект 12414, теперь он передан на подпись Президенту.

Как писала «Судебно-юридическая газета», этим законом внесены изменения в статью 480 УПК, которая определяет особый порядок уголовного производства.

Она будет определять, что такой порядок также будет применяться в отношении:

  • руководителя постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместителя;
  • Премьер-министра Украины, члена Кабмина, первого заместителя и заместителя министра;
  • государственного служащего, должность которого относится к категории "А";
  • Директора Государственного бюро расследований, его первого заместителя и заместителя;
  • Директора Бюро экономической безопасности Украины, его первого заместителя и заместителя.

Также внесены изменения в статью 481 УПК о том, что письменное уведомление о подозрении определенным категориям лиц осуществляется Генеральным прокурором (исполняющим обязанности Генерального прокурора).

Автор: Наталя Мамченко

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