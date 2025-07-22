В УПК предлагают изменить порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам

Отдельное упоминание о руководителе САП как фигуре, осуществляющей письменное уведомление о подозрении народным депутатам и министрам, исключается из статьи 481 УПК.

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Верховная Рада 22 июля рассмотрит во втором чтении законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК относительно распределения полномочий НАБУ, САП и Офиса Генпрокурора.

Среди прочего, им вносятся изменения в статью 480 УПК, которая определяет особый порядок уголовного производства. Она будет определять, что такой порядок также будет применяться в отношении:

руководителя постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместителя;

Премьер-министра Украины, члена Кабмина, первого заместителя и заместителя министра;

государственного служащего, должность которого относится к категории "А";

Директора Государственного бюро расследований, его первого заместителя и заместителя;

Директора Бюро экономической безопасности Украины, его первого заместителя и заместителя.

Также уточнен п. 9, согласно которому особый порядок будет применяться к директору Национального антикоррупционного бюро Украины, его первому заместителю и заместителям, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Соответственно, в п. 2 ч. 1 статьи 481 УПК будет определено, что письменное уведомление о подозрении осуществляется Генеральным прокурором (исполняющим обязанности Генерального прокурора):

народному депутату Украины,

кандидату в Президенты Украины,

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека,

Председателю или другому члену Счетной палаты,

прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры,

Директору Национального антикоррупционного бюро Украины, его первому заместителю и заместителю,

заместителям Генерального прокурора,

Председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, его заместителю,

руководителю постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместителю,

Премьер-министру Украины, члену Кабинета Министров Украины, первому заместителю и заместителю министра,

Директору Государственного бюро расследований, его первому заместителю и заместителю,

Директору Бюро экономической безопасности Украины, его первому заместителю и заместителю,

государственному служащему, должность которого относится к категории «А».

Напомним, сейчас (до изменений) письменное уведомление о подозрении осуществляется Генеральным прокурором (исполняющим обязанности Генерального прокурора) или заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры:

народному депутату Украины, кандидату в Президенты Украины, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, Председателю или другому члену Счетной палаты, прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Директору или другому сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины, заместителям Генерального прокурора, Председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, его заместителю.

Таким образом, упоминание о руководителе САП из п. 2 исключается.

Ранее «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения относительно полномочий Генпрокурора, НАБУ и САП вносятся финальной редакцией законопроекта 12414, которую рекомендовал комитет ко второму чтению.

Автор: Наталя Мамченко

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