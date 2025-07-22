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У КПК пропонують змінити порядок повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам

13:04, 22 липня 2025
Окрема згадка про керівника САП як фігуру, яка здійснює письмове повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам, виключається зі статті 481 КПК.
У КПК пропонують змінити порядок повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам
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Верховна Рада 22 липня розгляне у другому читанні законопроект 12414, яким вносяться суттєві зміни до КПК стосовно розподілу повноважень НАБУ, САП та Офісу Генпрокурора.

Серед іншого, ним вносяться зміни до статті 480 КПК, яка визначає особливий порядок кримінального провадження. Вона визначатиме, що такий порядок також буде застосовуватися стосовно:

  • керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступника;
  • Прем’єр-міністра України, члена Кабміну, першого заступника та заступника міністра;
  • державного службовця, посада якого належить до категорії "А";
  • Директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника та заступника;
  • Директора Бюро економічної безпеки України, його першого заступника та заступника.

Також уточнено п. 9, відповідно до якого особливий порядок буде застосовуватися до директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступників, працівників Національного антикорупційного бюро України.

Відповідно, у п. 2 ч. 1 статті 481 КПК буде визначено, що письмове повідомлення про підозру здійснюється Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора):

  • народному депутату України,
  • кандидату у Президенти України,
  • Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини,
  • Голові або іншому члену Рахункової палати,
  • прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
  • Директору Національного антикорупційного бюро України, його першому заступнику та заступнику,
  • заступникам Генерального прокурора,
  • Голові Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступнику,
  • керівнику постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступнику,
  • Прем’єр-міністру України, члену Кабінету Міністрів України, першому заступнику та заступнику міністра,
  • Директору Державного бюро розслідувань, його першому заступнику та заступнику,
  • Директору Бюро економічної безпеки України, його першого заступнику та заступнику,
  • державному службовцю, посада якого належить до категорії «А».

Нагадаємо, наразі (до змін) письмове повідомлення про підозру здійснюється Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

  • народному депутату України, кандидату у Президенти України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові або іншому члену Рахункової палати, прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору або іншому працівнику Національного антикорупційного бюро України, заступникам Генерального прокурора, Голові Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступнику.

Таким чином, згадка про керівника САП з п. 2 виключається.

Раніше «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни стосовно повноважень Генпрокурора, НАБУ і САП вносяться фінальною редакцією законопроекту 12414, яку рекомендував комітет до другого читання.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України депутат КПК Парламент міністр

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