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Украинцы могут получить до 1 млн гривен на собственный детский сад

17:27, 22 июля 2025
Правительство открыло финансирование для частных детских садов.
Украинцы могут получить до 1 млн гривен на собственный детский сад
Фото: vinbazar.com
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Кабинет Министров Украины расширил грантовую программу «Собственное Дело», добавив возможность получения грантов до 1 миллиона гривен для открытия или развития частных учреждений дошкольного образования. Об этом сообщило Министерство экономики.

Согласно обновленным условиям, украинцы могут получить:

  • до 500 тысяч гривен при условии создания не менее двух рабочих мест;
  • от 500 тысяч до 1 миллиона гривен при условии создания не менее четырех рабочих мест и софинансирования в формате 70/30 (70% - грантовые средства, 30% - собственные средства получателя).

Гранты можно потратить на ремонт и обустройство помещений детских садов, яслей, семейных садов, мини-садов, специальных детских садов или центров развития ребенка. Средства также разрешено направить на закупку оборудования, мебели, техники, интерактивных материалов, игрушек, учебных пособий, маркетинговые услуги, транспорт для заведения или запуск бизнеса по франшизе.

Программа предусматривает микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен для старта или развития бизнеса, доступные как для действующих предпринимателей, так и для новичков. Для грантов более 75 тысяч гривен необходимо создать 1-2 рабочих места в зависимости от суммы.

Средства гранта можно использовать на оборудование, сырье, материалы или аренду помещения. Заявки подаются через портал «Дія» вместе с бизнес-планом. Программу администрирует Государственная служба занятости.

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дети Кабинет Министров Украины Минэкономики

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