Українці можуть отримати до 1 млн гривень на власний дитячий садок

Уряд відкрив фінансування для приватних дитячих садків.

Фото: vinbazar.com

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Кабінет Міністрів України розширив грантову програму «Власна Справа», додавши можливість отримання грантів до 1 мільйона гривень для відкриття або розвитку приватних закладів дошкільної освіти. Про це повідомило Міністерство економіки.

Згідно з оновленими умовами, українці можуть отримати:

до 500 тисяч гривень за умови створення щонайменше двох робочих місць;

від 500 тисяч до 1 мільйона гривень за умови створення не менше чотирьох робочих місць та співфінансування у форматі 70/30 (70% — грантові кошти, 30% — власні кошти отримувача).

Гранти можна витратити на ремонт і облаштування приміщень дитячих садків, ясел, сімейних садків, мінісадків, спеціальних дитячих садків чи центрів розвитку дитини. Кошти також дозволено спрямувати на закупівлю обладнання, меблів, техніки, інтерактивних матеріалів, іграшок, навчальних посібників, маркетингові послуги, транспорт для закладу або запуск бізнесу за франшизою.

Програма передбачає мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень для старту чи розвитку бізнесу, доступні як для діючих підприємців, так і для новачків. Для грантів понад 75 тисяч гривень необхідно створити 1–2 робочі місця залежно від суми. Молодь до 25 років може отримати до 150 тисяч гривень без обов’язку створювати робочі місця, але з вимогою зареєструватися як ФОП. У восьми прифронтових регіонах доступні гранти до 500 тисяч гривень за умови створення 1–2 робочих місць.

Кошти гранту можна використати на обладнання, сировину, матеріали чи оренду приміщення. Заявки подаються через портал «Дія» разом із бізнес-планом. Програму адмініструє Державна служба зайнятості. Деталі доступні на офіційному сайті програми.

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