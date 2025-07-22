Практика судів
  1. В Україні

Українці можуть отримати до 1 млн гривень на власний дитячий садок

17:27, 22 липня 2025
Уряд відкрив фінансування для приватних дитячих садків.
Українці можуть отримати до 1 млн гривень на власний дитячий садок
Фото: vinbazar.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України розширив грантову програму «Власна Справа», додавши можливість отримання грантів до 1 мільйона гривень для відкриття або розвитку приватних закладів дошкільної освіти. Про це повідомило Міністерство економіки.

Згідно з оновленими умовами, українці можуть отримати:

  • до 500 тисяч гривень за умови створення щонайменше двох робочих місць;
  • від 500 тисяч до 1 мільйона гривень за умови створення не менше чотирьох робочих місць та співфінансування у форматі 70/30 (70% — грантові кошти, 30% — власні кошти отримувача).

Гранти можна витратити на ремонт і облаштування приміщень дитячих садків, ясел, сімейних садків, мінісадків, спеціальних дитячих садків чи центрів розвитку дитини. Кошти також дозволено спрямувати на закупівлю обладнання, меблів, техніки, інтерактивних матеріалів, іграшок, навчальних посібників, маркетингові послуги, транспорт для закладу або запуск бізнесу за франшизою.

Програма передбачає мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень для старту чи розвитку бізнесу, доступні як для діючих підприємців, так і для новачків. Для грантів понад 75 тисяч гривень необхідно створити 1–2 робочі місця залежно від суми. Молодь до 25 років може отримати до 150 тисяч гривень без обов’язку створювати робочі місця, але з вимогою зареєструватися як ФОП. У восьми прифронтових регіонах доступні гранти до 500 тисяч гривень за умови створення 1–2 робочих місць.

Кошти гранту можна використати на обладнання, сировину, матеріали чи оренду приміщення. Заявки подаються через портал «Дія» разом із бізнес-планом. Програму адмініструє Державна служба зайнятості. Деталі доступні на офіційному сайті програми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Кабінет Міністрів України Мінекономіки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Ми можемо стати наступними, за нами теж можуть прийти» – керівники НАБУ та САП звернулися до ЄС, США та МВФ по допомогу

Семен Кривонос та Олександр Клименко готуються стати фігурантами кримінальних проваджень та шкодують, що іноземні партнери проігнорували їх попередження.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос стурбована законом про зміну повноважень НАБУ і САП

Разом з тим, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо можливості приєднання України до ЄС до 2034 року.

В Єврокомісії не розглядають зупинку фінансування України через події навколо НАБУ і САП – речник

Речник Єврокомісії повідомив, що питання про призупинення фінансової допомоги партнерів Україні через події з НАБУ і САП наразі не обговорювалося і невідомо, чи буде обговорюватися.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Прокурорами Офісу Генпрокурора і обласних прокуратур зможуть призначати прокурорів у порядку переведення без проведення конкурсу – прийнято закон

Прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, а також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності новим законом.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва