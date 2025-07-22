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У Британії знайшли мертвою 20-річну сестру принців Вільяма і Гаррі

13:15, 22 липня 2025
Розі Рош — троюрідну сестру принців Вільяма і Гаррі — знайшли мертвою у родинному будинку в Англії, поруч із тілом була вогнепальна зброя.
У Британії знайшли мертвою 20-річну сестру принців Вільяма і Гаррі
Фото: GETTY
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У Великій Британії в будинку родини виявили мертвою 20-річну Розі Рош — онучку дядька принцеси Діани та троюрідну сестру принців Вільяма і Гаррі. Про це повідомляє The Sun з посиланням на дані слідства.

Інцидент стався 14 липня в оселі родини Рош у містечку Нортон, поблизу Мелмсбері (графство Вілтшир). Дівчину знайшли її мати та сестра — вона саме збиралася у подорож із друзями. Неподалік тіла виявили вогнепальну зброю.

Поліція не підозрює стороннього втручання — як зазначив коронер Грант Девіс, «смерть не вважається підозрілою». Остаточні результати розслідування мають оголосити 25 жовтня.

Розі навчалася на першому курсі факультету англійської літератури в Даремському університеті. Тамтешні студенти та викладачі шоковані трагедією. «Розі чудово влилася в університетське життя, мала багато друзів, її любили за енергійність, креативність і любов до літератури та подорожей», — сказала професорка Венді Пауерс, директорка Коледжу Університету.

Родина Рош висловила своє горе в офіційному повідомленні: «Улюблена донька Г’ю та Піппи, неймовірна сестра Арчі та Агаті, онука Дерека і Рей Лонгів».

Ця смерть стала другою подібною трагедією в королівських колах за останній рік. У лютому 2024 року чоловік кузини Вільяма і Гаррі — леді Ґабріелли Кінгстон — Томас Кінгстон був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням голови. Тоді судмедексперт дійшов висновку, що йдеться про самогубство.

Представники родини Рош і принца Вільяма відмовилися коментувати загибель Розі.

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Велика Британія

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