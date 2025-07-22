У США судова система Каліфорнії затвердила правила використання ШІ

Суди, які не планують повністю забороняти генеративний ШІ, зобов’язані до 1 вересня 2025 року розробити й впровадити внутрішню політику його використання.

Фото: reuters.com

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У США судова система Каліфорнії офіційно запровадила правила використання генеративного штучного інтелекту (ШІ) суддями та працівниками судів. Відповідне рішення ухвалила Судова рада Каліфорнії — орган, що формує політику в судах штату, пише Reuters.

Згідно з затвердженим порядком, суди, які не планують повністю забороняти генеративний ШІ, зобов’язані до 1 вересня 2025 року розробити й впровадити внутрішню політику його використання. При цьому суди можуть скористатися типовою моделлю, підготовленою робочою групою з питань ШІ, створеною з ініціативи голови Верховного суду штату Патрісії Герреро у 2024 році, або адаптувати її під власні завдання.

Як зазначив голова робочої групи, суддя апеляційного суду Бред Хілл, затверджене рішення «забезпечує найкращий баланс між однообразність та гнучкістю».

Політика кожного суду має враховувати ризики, пов’язані з використанням генеративного ШІ, зокрема конфіденційність, приватність, упередженість, безпеку й захист даних. Також мають бути прописані вимоги щодо нагляду, відповідальності, прозорості та дотримання правил при роботі з такими системами.

Правила забороняють вводити конфіденційну інформацію в публічні сервіси на базі ШІ, використовувати ШІ для дискримінації та зобов’язують суддів і працівників перевіряти достовірність матеріалів, згенерованих ШІ. У випадках, коли остаточний текст, зображення або аудіоматеріал, наданий громадськості, був повністю створений ШІ, факт його використання має бути розкрито.

Бред Хілл додав, що робоча група свідомо не запроваджувала жорстких обмежень щодо використання ШІ, оскільки технології стрімко розвиваються, і важливо зберегти простір для адаптації.

Судова система Каліфорнії — найбільша у США: вона охоплює 65 судів, близько 1 800 суддів і щороку розглядає до 5 мільйонів справ.

Раніше власну політику щодо ШІ вже ухвалили штати Іллінойс, Делавер і Аризона. У Нью-Йорку, Джорджії та Коннектикуті питання використання генеративного ШІ в судах наразі перебуває на стадії вивчення.

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