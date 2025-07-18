Судова система Каліфорнії ухвалить рішення щодо використання ШІ в судах

В американському штаті Каліфорнія можуть ухвалити політику використання ШІ в судах.

Фото: reuters.com

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Державні суди Каліфорнії ухвалять рішення щодо політики використання штучного інтелекту, пише Reuters.

Судова рада Каліфорнії — орган, що формує політику для судової системи штату — розгляне пропозицію щодо ШІ. У разі ухвалення, Каліфорнія стане найбільшою судовою системою штату з чинним правилом або політикою щодо ШІ.

Судова система Каліфорнії, яка включає 65 окремих судів і близько 1800 суддів, піде слідом за Іллінойсом, Делавером, Аризоною та іншими штатами, які вже запровадили політику щодо ШІ. Каліфорнія має найбільшу в США судову систему штату — п’ять мільйонів справ. Нью-Йорк, Джорджія та Коннектикут — серед штатів, які наразі розглядають використання генеративного ШІ у своїх судах.

Пропозиція Каліфорнії, розроблена робочою групою з питань штучного інтелекту, вимагатиме від усіх судів Каліфорнії, які дозволяють використання генеративного ШІ у роботі, або прийняти типову політику, опубліковану групою у лютому, або адаптувати її до своїх цілей до вересня.

Згідно з доповіддю робочої групи, такі політики повинні враховувати «ризики, пов’язані з конфіденційністю, приватністю, упередженістю, безпекою та захистом, які створюють системи генеративного ШІ». Також вони мають охоплювати «нагляд, підзвітність, прозорість і дотримання норм при використанні цих систем». Наприклад, політики судів повинні забороняти введення конфіденційної інформації в загальнодоступні генеративні ШІ-системи, забороняти незаконну дискримінацію через ШІ-програми та вимагати від працівників судів і суддів «вживати розумних заходів для перевірки точності матеріалів».

Працівники та судді також будуть зобов’язані розкривати факт використання ШІ, якщо фінальна версія будь-якого письмового, візуального або аудіоматеріалу, наданого громадськості, була створена повністю за допомогою ШІ.

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