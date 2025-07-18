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Суд ЄС захистив назву «Ісландія» — супермаркету заборонили використовувати її як торгову марку

11:54, 18 липня 2025
Британська мережа Iceland Foods остаточно втратила права на бренд «Iceland» у ЄС, адже така назва може вводити споживачів в оману щодо походження товарів.
Суд ЄС захистив назву «Ісландія» — супермаркету заборонили використовувати її як торгову марку
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Суд ЄС постановив, що британська мережа супермаркетів Iceland Foods не може мати виключні права на використання назви «Iceland» як торговельної марки в Європейському Союзі. Суд вирішив, що слово є географічним позначенням і може вводити споживачів в оману. Про це повідомляє Courthouse News.

Справу ініціювала ще у 2018 році компанія Icelandic Trademark Holding, яку підтримує уряд Ісландії. В її основі — принципове питання: чи може одна компанія приватизувати назву цілої країни, особливо якщо споживачі асоціюють цю назву з місцем походження продукції?

Суд підтримав аргументи ісландської сторони: використання назви країни як бренду на продуктах, зокрема харчових — таких як заморожені овочі, йогурти чи пластівці, — може викликати у покупців хибне уявлення, що товари вироблені в Ісландії. А це порушує правила ЄС, які забороняють реєструвати як торговельні марки назви, що описують ключові характеристики товару — включно з географічним походженням.

Iceland Foods намагалася довести, що в логотипі (червоний прямокутник з написом) є достатні візуальні елементи для надання унікальності бренду. Проте суд визнав дизайн суто декоративним і таким, що не змінює суті — в центрі все одно слово «Іceland».

Компанія також подала результати споживчого опитування, згідно з яким більшість людей нібито не пов’язує назву з країною. Але суд відкинув ці дані як недостатньо переконливі.

У підсумку суд залишив у силі рішення про скасування торговельної марки Iceland на території ЄС і зобов’язав компанію покрити судові витрати.

Юрист у сфері торговельних марок Гордян Гассельблатт (CMS, Кельн) назвав рішення «показовим для розуміння підходу ЄС до географічних назв». За його словами, воно підтверджує, що географічні терміни — особливо назви країн — мають залишатися доступними для всіх учасників ринку, адже часто вказують на властивості, важливі для споживачів.

Iceland Foods ще має два місяці, щоб оскаржити рішення у Суді справедливості ЄС. Чи скористається вона цим правом — наразі невідомо.

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