Суд ЕС защитил название «Исландия» — супермаркету запретили использовать его как торговую марку

Британская сеть Iceland Foods окончательно лишилась права на бренд «Iceland» в ЕС, ведь такое название может вводить потребителей в заблуждение о происхождении товаров.

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Суд ЕС постановил, что британская сеть супермаркетов Iceland Foods не может обладать исключительными правами на использование названия «Iceland» в качестве торговой марки в Европейском союзе. По мнению суда, это слово является географическим обозначением и может вводить потребителей в заблуждение. Об этом сообщает Courthouse News.

Инициатором дела еще в 2018 году выступила компания Icelandic Trademark Holding, поддерживаемая правительством Исландии. В центре спора — принципиальный вопрос: может ли одна компания приватизировать название целой страны, особенно если потребители ассоциируют это название с происхождением продукции?

Суд встал на сторону исландской стороны: использование названия страны в качестве бренда для товаров — особенно продуктов питания, таких как замороженные овощи, йогурты или хлопья — может создать у покупателей ложное впечатление, что продукция произведена в Исландии. А это нарушает нормы ЕС, запрещающие регистрировать как торговые марки слова, описывающие ключевые характеристики товара — в том числе географическое происхождение.

Iceland Foods пыталась доказать, что логотип (красный прямоугольник с надписью) содержит достаточно визуальных элементов, чтобы сделать бренд уникальным. Однако суд признал дизайн исключительно декоративным и таким, что не меняет сути — в центре все равно остается слово «Iceland».

Компания также представила результаты потребительского опроса, согласно которому большинство людей якобы не связывают название с государством. Но суд отклонил эти данные как недостаточно убедительные.

В итоге суд оставил в силе решение об аннулировании торговой марки Iceland на территории ЕС и обязал компанию возместить судебные издержки.

Юрист по вопросам товарных знаков Гордиан Хассельблатт (CMS, Кельн) назвал решение показательным для понимания подхода ЕС к географическим наименованиям. По его словам, оно подтверждает, что географические термины — особенно названия стран — должны оставаться доступными для всех участников рынка, поскольку часто указывают на свойства товара, важные для потребителя.

У Iceland Foods есть еще два месяца, чтобы обжаловать решение в Суде справедливости ЕС. О том, воспользуется ли компания этим правом, пока неизвестно.

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