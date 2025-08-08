«Манипуляции и попытка давления на суд»: в СБУ прокомментировали заявления Семена Кривоноса и Александра Клименко

СБУ заявила, что считает заявления НАБУ и САП «манипулятивными» и «попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти».

Служба безопасности Украины, комментируя заявления со стороны руководителя НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко о том, что материалы уголовных производств не были предоставлены НАБУ и медиа, отметила, что «в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, материалы досудебного расследования составляют тайну следствия».

«Следственные органы не обязаны разглашать какую-либо информацию из досудебного производства за пределами, определенными законом. Все имеющиеся доказательства, подлежащие разглашению, были официально обнародованы СБУ 21 июля, включая аутентичные аудио-разговоры фигурантов», — подчеркнули в СБУ.

«Вместе с тем 7 августа следователи СБУ предоставили руководителю НАБУ отдельную информацию и отдельные материалы, которые подтверждают обоснованность объявленных подозрений 2 работникам НАБУ.

Весь массив доказательной базы будет предоставлен исключительно суду – в порядке, предусмотренном процессуальными нормами», — отметили в СБУ.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко во время брифинга 8 августа сообщили, что конкретных и убедительных доказательств государственной измены двух детективов НАБУ, которые были задержаны сотрудниками СБУ еще 21 июля, до сих пор не предоставлено.

Также СБУ прокомментировала заявления о якобы «давлении на определенных людей, чтобы они свидетельствовали, что в НАБУ действительно есть российские влияния».

«Никакого давления на «определенных людей» не происходит и происходить не может. А о влиянии на НАБУ нардепа от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко, в частности, свидетельствуют и аутентичные записи его собственных разговоров.

Отдельно напомним: во время обысков по месту жительства нардепа в Украине (в доме, где сейчас проживают его близкие родственники) обнаружены материалы негласных следственных действий и анкеты детективов НАБУ.

Поэтому любые заявления представителя пророссийской партии ОПЗЖ об «опасности, которая угрожает жизни», считаем попыткой избежать уголовной ответственности.

Федору Христенко, который с начала полномасштабного вторжения покинул территорию Украины, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК», — подчеркнули в СБУ.

«Относительно того, что якобы «детектива НАБУ Р. Магамедрасулова задержали за документирование известного бизнесмена»

Все заявления и слухи о том, что якобы Р. Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Как установило расследование, фигурант имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан). Изучив материалы дела и основательную доказательную базу, суд отправил Р. Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права на залог.

Любые заявления третьих лиц, которые сознательно манипулируют фактами, субъективно оценивают обнародованные Службой материалы, «забывая» о торговле с РФ, являются недопустимыми.

Р. Магамедрасулову объявлено подозрение по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) УКУ. Он подозревается в ведении бизнеса в РФ (выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в республику Дагестан). Подозрение и меру пресечения в виде содержания под стражей получил также отец сотрудника Бюро, гражданин РФ – Сентябрь Магамедрасулов.

Считаем распространение ничем не подтвержденных манипулятивных заявлений относительно данных резонансных уголовных производств попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти», — отметили в СБУ.

Автор: Наталя Мамченко

