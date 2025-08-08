Конкретные доказательства государственной измены детективов НАБУ до сих пор не представлены – НАБУ и САП

В НАБУ и САП призвали СБУ обнародовать материалы уголовных производств по детективам и не мешать рассмотрению их апелляционных жалоб.

источник фото: SUD.UA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко во время брифинга 8 августа сообщили, что конкретные и убедительные доказательства государственной измены двух детективов НАБУ, которые были задержаны сотрудниками СБУ еще 21 июля, до сих пор не предоставлены.

Напомним, 21 июля СБУ задержала руководителя управления детективов в Днепропетровской и Запорожской областях Руслана Магомедрасулова и сотрудника «закрытого» подразделения Второго Главного специального подразделения детективов (Д-2) Виктора Гусарова.

Обоих представителей НАБУ СБУ обвинила в работе на спецслужбы РФ. В настоящее время они содержатся под стражей.

«В отношении одного из задержанных наших сотрудников мне поступило письмо от СБУ. Я не могу разглашать его содержание, однако я буду обращаться в СБУ за дополнительными материалами. Более того, я буду просить СБУ обнародовать все материалы, касающиеся наших детективов. Рассмотрение их апелляционных жалоб тоже почему-то затягивается, материалы просто не предоставляются», - рассказал Семен Кривонос.

В свою очередь руководитель САП Александр Клименко добавил, что в настоящее время, учитывая, как отсутствие четких доказательств вины детективов НАБУ, так и отсутствие апелляционного пересмотра решений судов первой инстанции об их аресте, «пока что все выглядит как месть СБУ за результаты расследования».

Также Семен Кривонос добавил, что в настоящее время еще три детектива НАБУ являются подозреваемыми в уголовных производствах относительно ДТП с потерпевшими, которые произошли еще в 2021-2023 годах. Всем трем детективам судом в июле избраны меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.