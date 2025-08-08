Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Конкретные доказательства государственной измены детективов НАБУ до сих пор не представлены – НАБУ и САП

14:32, 8 августа 2025
В НАБУ и САП призвали СБУ обнародовать материалы уголовных производств по детективам и не мешать рассмотрению их апелляционных жалоб.
Конкретные доказательства государственной измены детективов НАБУ до сих пор не представлены – НАБУ и САП
источник фото: SUD.UA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко во время брифинга 8 августа сообщили, что конкретные и убедительные доказательства государственной измены двух детективов НАБУ, которые были задержаны сотрудниками СБУ еще 21 июля, до сих пор не предоставлены.

Напомним, 21 июля СБУ задержала руководителя управления детективов в Днепропетровской и Запорожской областях Руслана Магомедрасулова и сотрудника «закрытого» подразделения Второго Главного специального подразделения детективов (Д-2) Виктора Гусарова.

Обоих представителей НАБУ СБУ обвинила в работе на спецслужбы РФ. В настоящее время они содержатся под стражей.

«В отношении одного из задержанных наших сотрудников мне поступило письмо от СБУ. Я не могу разглашать его содержание, однако я буду обращаться в СБУ за дополнительными материалами. Более того, я буду просить СБУ обнародовать все материалы, касающиеся наших детективов. Рассмотрение их апелляционных жалоб тоже почему-то затягивается, материалы просто не предоставляются», - рассказал Семен Кривонос.

В свою очередь руководитель САП Александр Клименко добавил, что в настоящее время, учитывая, как отсутствие четких доказательств вины детективов НАБУ, так и отсутствие апелляционного пересмотра решений судов первой инстанции об их аресте, «пока что все выглядит как месть СБУ за результаты расследования».

Также Семен Кривонос добавил, что в настоящее время еще три детектива НАБУ являются подозреваемыми в уголовных производствах относительно ДТП с потерпевшими, которые произошли еще в 2021-2023 годах. Всем трем детективам судом в июле избраны меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ САП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Манипуляции и попытка давления на суд»: в СБУ прокомментировали заявления Семена Кривоноса и Александра Клименко

СБУ заявила, что считает заявления НАБУ и САП «манипулятивными» и «попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти».

Конкретные доказательства государственной измены детективов НАБУ до сих пор не представлены – НАБУ и САП

В НАБУ и САП призвали СБУ обнародовать материалы уголовных производств по детективам и не мешать рассмотрению их апелляционных жалоб.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевых» тем, кто не был на фронте

Безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле» – Генпрокурор заявил о масштабной операции и 23 подозрениях.

Протокол задержания является допустимым, даже если подпись задержанного указана в другой графе — Верховный Суд

В кассационной жалобе защитница утверждала об отсутствии подписи обвиняемого в протоколе задержания лица, что свидетельствует о его недопустимости.

Правительство внесло законопроект о применении штрафов к поставщикам цифрового контента и услуг за нарушение требований Госпродпотребслужбы

Правительство предлагает урегулировать полномочия Госпродпотребслужбы по применению штрафов к поставщикам цифровых услуг и контента, в частности приложений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео