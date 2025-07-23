Василь Малюк розкрив деталі про справу керівника детективів НАБУ Руслана Магомедрасулова

Очільник СБУ розкрив деталі резонансної справи топдетектива НАБУ.

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Один із керівників детективів НАБУ Руслан Магомедрасулов міг бути причетним до комерційної співпраці з Росією, а його батьки підтримували окупантів. Про це під час брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

За його словами, Магомедрасулов координував діяльність НАБУ у прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях, і СБУ виявила факти його зв’язків із РФ.

«Пан Магомедрасулов на телефоні з Дагестаном організовував туди поставки насіння конопель. Це аграрний бізнес, який належить його батькові. Його батько, паралельно він також займався цією діяльністю», — розповів Малюк.

Також СБУ оприлюднила аудіозаписи, на яких мати Магомедрасулова схвально відгукувалася про дії російських військ і Путіна, зокрема — раділа окупації Вугледара. «Учора, коли його затримували, ну це був верх нахабства, це знаєте, горлівським акцентом: "Я вас всіх, дайте мені два тижні, я вас усіх кончу, ви всі будете отвєчать"», — розповів Малюк.

Окремо голова СБУ наголосив на зв’язках Магомедрасулова з нардепом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Вони навчалися разом у Донецькому університеті.

Батькові керівника детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова — Сентябрю Магамедрасулову — суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права на внесення застави.

Нагадаємо, 21 липня суд також взяв під варту самого Руслана Магамедрасулова — керівника одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Йому обрано запобіжний захід до 16 серпня також без можливості внесення застави.

Раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали Руслана Магамедрасулова. За версією слідства, Магамедрасулов відповідав за координацію роботи НАБУ у прифронтових регіонах із базуванням у місті Дніпро і водночас він мав зв’язки з представниками РФ, зокрема з економічним сектором, та налагоджував із ними комерційні домовленості щодо реалізації технічної коноплі.

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