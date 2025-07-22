Суд обрав запобіжний захід одному із керівників детективів НАБУ Магамедрасулову

Суд застосував до Магамедрасулова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Фото: Суспільне

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Керівника управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова взяли під варту до 16 вересня без права внесення застави. Про це повідомляє «Суспільне».

Засідання проводилось у закритому режимі.

За даними правоохоронців, Магамедрасулов підтримував звʼязки з РФ та вів переговори із представниками сектору економіки Росії про продаж технічної коноплі.

Захист заявив по незаконність ухвали та повідомив про намір подавати апеляцію.

Раніше повідомлялося, одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у веденні бізнесу з РФ.

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