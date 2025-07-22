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Shein і Temu продають небезпечну продукцію — Єврокомісар шокований масштабами

18:11, 22 липня 2025
Єврокомісія готує жорсткі заходи проти китайських онлайн-платформ Shein і Temu після виявлення небезпечних для здоров’я товарів, що надходять до ЄС із порушенням стандартів безпеки.
Shein і Temu продають небезпечну продукцію — Єврокомісар шокований масштабами
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Комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт заявив про серйозне занепокоєння токсичністю та небезпекою деяких товарів, які продають популярні китайські онлайн-платформи Shein та Temu. На тлі стрімкого зростання обсягів імпорту недорогих товарів із-за меж ЄС, Брюссель посилює контроль за дотриманням стандартів безпеки продукції. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Макграта, щодня до Євросоюзу ввозять близько 12 мільйонів дрібних посилок з-за кордону, і значна частина цих товарів не відповідає європейському законодавству.

Комісар очікує на результати масштабної перевірки, яку в межах ЄС провели за принципом «таємного покупця», щоб підтвердити вже наявні докази порушень з боку китайських ритейлерів.

Серед найбільш кричущих прикладів — пустушки, з яких легко відриваються намистинки, що створює ризик удушення для немовлят. Такі вироби не мають спеціального вентиляційного отвору, який дозволив би дитині дихати у разі проковтування.

У нещодавньому звіті Європарламенту також згадуються дитячі дощовики з токсичними речовинами, сонцезахисні окуляри без УФ-фільтра та шорти з надто довгими шнурками, що можуть спричинити падіння.

У косметиці виявили заборонену з 2022 року речовину Lilial (бутилфеніл метилпропіонал), яка пов’язана з ризиком безпліддя та ураженням плода. Минулого року уряд Великої Британії порадив споживачам утилізувати косметику з цією речовиною.

«Я шокований цими фактами. Ми зобов’язані захищати європейських споживачів», — заявив Макграт.

У рамках європейської системи попередження Safety Gate національні органи захисту прав споживачів поширюють термінові повідомлення про небезпечні непродовольчі товари. Торік зафіксовано рекордні 4 137 таких повідомлень, третина з яких стосувалася косметики.

Окрім загроз для здоров’я, посадовці занепокоєні й тим, що стрімке зростання китайських платформ створює нерівні умови конкуренції для місцевого бізнесу.

«Європейські компанії дотримуються наших правил і несуть відповідні витрати, натомість іноземні продавці часто ігнорують вимоги. Це несправедливо», — зазначив Макграт.

ЄС також розглядає можливість скасування чинного порогу безмитного ввезення товарів до €150 та запровадження додаткового збору за обробку кожної посилки.

Такий крок може зменшити кількість імпорту маловартісних товарів і допомогти профінансувати посилений митний контроль. Аналогічний підхід застосовується у США, де президент Дональд Трамп скасував $800 безмитний поріг для товарів з Китаю, що спричинило 30% податок або щонайменше $50 на одиницю товару.

Ще одна з ідей — створення єдиної митної служби ЄС для вирішення системних проблем.

Чи обговорюватиметься питання безпеки китайських товарів на саміті ЄС–Китай 25 липня в Пекіні — поки не відомо. Втім, як запевнив Макграт, він особисто порушить цю тему під час майбутнього візиту до Китаю.

Платформи вже реагують на критику. У Shein заявили, що цього року інвестують $15 млн у перевірки якості та безпеки, провели понад 2,5 млн тестів і припинили співпрацю з 500 продавцями. Temu, у свою чергу, наголосила на наявності системи перевірки продавців, моніторингу й оперативного вилучення небезпечних товарів, а також співпраці з міжнародними сертифікаційними компаніями.

Втім, у Євросоюзі налаштовані рішуче: безпечність товарів і чесна конкуренція мають бути гарантовані для всіх.

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ЄС

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