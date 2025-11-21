НПУ скаржиться на обмеження: нотаріусів без РНОКПП позбавляють доступу до реєстру зниклих безвісти

Нотаріальна палата заявила про порушення прав нотаріусів через обмеження доступу до реєстру зниклих безвісти

Нотаріальна палата України звернулася до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця з проханням втрутитися та захистити права нотаріусів, яким Міністерство внутрішніх справ відмовляє у доступі до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це йдеться у зверненні НПУ.

За інформацією Палати, мова йде про нотаріусів, які з релігійних переконань у встановленому законом порядку відмовилися від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Доступ до реєстру є необхідною умовою для вчинення низки нотаріальних дій, а відмова МВС у наданні такого доступу, наголошує НПУ, суперечить чинному законодавству та фактично позбавляє цих нотаріусів можливості повноцінно здійснювати професійну діяльність.

«До НПУ надходить інформація щодо відмови Міністерством внутрішніх справ у наданні доступу до Реєстру всупереч положенням чинного законодавства. НПУ вважає, що такі та інші аналогічні відмови є кричущим порушенням прав людини і суперечать положенням чинного законодавства», йдеться у зверненні.

Палата наголосила, що відповідно до ст. 65-1 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси вживають заходів для встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, на підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, заяви заінтересованої особи або органу опіки та піклування і відомостей про особу, зниклу безвісти за особливих обставин, у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Крім того, згідно з вказаною нормою нотаріус вносить інформацію про видачу свідоцтва про призначення опікуна над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Таким чином, доступ до вказаного Реєстру є обов'язком для нотаріусів, які вчиняють вказані нотаріальні дії.

