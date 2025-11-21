  1. В Украине

НПУ жалуется на ограничения: нотариусов без РНОКПП лишают доступа к реестру пропавших без вести

17:00, 21 ноября 2025
Нотариальная палата заявила о нарушении прав нотариусов из-за ограничения доступа к реестру пропавших без вести.
НПУ жалуется на ограничения: нотариусов без РНОКПП лишают доступа к реестру пропавших без вести
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариальная палата Украины обратилась к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу с просьбой вмешаться и защитить права нотариусов, которым Министерство внутренних дел отказывает в доступе к Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом говорится в обращении НПУ.

По информации Палаты, речь идет о нотариусах, которые по религиозным убеждениям в установленном законом порядке отказались от получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Доступ к реестру является необходимым условием для совершения ряда нотариальных действий, а отказ МВД в предоставлении такого доступа, подчеркивает НПУ, противоречит действующему законодательству и фактически лишает этих нотариусов возможности полноценно осуществлять профессиональную деятельность.

«В НПУ поступает информация об отказе Министерством внутренних дел в предоставлении доступа к Реестру вопреки положениям действующего законодательства. НПУ считает, что такие и другие аналогичные отказы являются вопиющим нарушением прав человека и противоречат действующему законодательству», — говорится в обращении.

Палата подчеркнула, что согласно ст. 65-1 Закона Украины «О нотариате» нотариусы принимают меры по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, на основании решения суда о признании физического лица безвестно отсутствующим, заявления заинтересованного лица или органа опеки и попечительства и сведений о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах, в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Кроме того, согласно указанной норме нотариус вносит информацию о выдаче свидетельства о назначении опекуна над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Таким образом, доступ к указанному Реестру является обязанностью нотариусов, совершающих соответствующие нотариальные действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД нотариус

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая запустила «TAX Control», но без определенных правил: юристы предупреждают о рисках

ГНС запускает «TAX Control» без обнародованных критериев риска — эксперты видят угрозы правам бизнеса.

Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]