НПУ жалуется на ограничения: нотариусов без РНОКПП лишают доступа к реестру пропавших без вести

Нотариальная палата заявила о нарушении прав нотариусов из-за ограничения доступа к реестру пропавших без вести.

Нотариальная палата Украины обратилась к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу с просьбой вмешаться и защитить права нотариусов, которым Министерство внутренних дел отказывает в доступе к Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом говорится в обращении НПУ.

По информации Палаты, речь идет о нотариусах, которые по религиозным убеждениям в установленном законом порядке отказались от получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Доступ к реестру является необходимым условием для совершения ряда нотариальных действий, а отказ МВД в предоставлении такого доступа, подчеркивает НПУ, противоречит действующему законодательству и фактически лишает этих нотариусов возможности полноценно осуществлять профессиональную деятельность.

«В НПУ поступает информация об отказе Министерством внутренних дел в предоставлении доступа к Реестру вопреки положениям действующего законодательства. НПУ считает, что такие и другие аналогичные отказы являются вопиющим нарушением прав человека и противоречат действующему законодательству», — говорится в обращении.

Палата подчеркнула, что согласно ст. 65-1 Закона Украины «О нотариате» нотариусы принимают меры по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, на основании решения суда о признании физического лица безвестно отсутствующим, заявления заинтересованного лица или органа опеки и попечительства и сведений о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах, в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Кроме того, согласно указанной норме нотариус вносит информацию о выдаче свидетельства о назначении опекуна над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Таким образом, доступ к указанному Реестру является обязанностью нотариусов, совершающих соответствующие нотариальные действия.

