На Прикарпатті виявили небезпечну іграшку: Держпродспоживслужба вилучає товар з обігу

Експертиза показала — товар може бути небезпечним для дітей.

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомило про виявлення небезпечної дитячої іграшки під час планової перевірки одного з магазинів на Прикарпатті.

Під час перевірки спеціалісти управління відібрали зразок м’якої іграшки «Качка з каченям» BL-22043C, розміром 35 см. На виробі була зазначена дата виготовлення — серпень 2024 року, штрихкод: 2501000080507. Країна виробництва — Китай. Зразок направили на експертизу до ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

За результатами лабораторних випробувань встановлено, що іграшка не відповідає вимогам безпечності. Порушення виявили:

за пунктом 5.1 — невідповідність маркування,

за пунктами 7.1 та 7.2 ДСТУ EN 71-1:2019 «Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості» — негативні результати випробувань на розтягування, що може становити ризик удушення або асфіксії для дитини.

На підставі оцінки ризику встановлено, що ця продукція становить «серйозний рівень загрози» для споживачів.

Суб’єкту господарювання надали рішення про застосування обмежувальних (коригувальних) заходів — товар мають вилучити з обігу.

